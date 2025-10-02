جمعی از اساتید دانشگاه گنبدکاووس معتقدند می‌توان با اتحاد و رفتار مسئولانه مردم و مسئولان آثار فعال شدن مکانسیم ماشه را در ایران خنثی کرد.

اتحاد و همدلی، رمز خنثی کردن مکانسیم ماشه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یکی از اساتید دانشگاه گنبدکاووس معتقد است: موضوع مکانسیم ماشه موضوع جدیدی نیست و ملت ایران تحت فرمان رهبری از این تحریم‌ها گذر کرده‌اند.

استاد دیگری گفت: دشمن با مطرح کردن مکانسیم ماشه به دنبال جنگ روانی است تا از این طریق مردم را به سمت آسیب زدن به کشور هدایت کنند.

یکی دیگر از اساتید دانشگاه در گرگان گفت: آنچه در این ایام مهم است این است که ما و مسئولان وظیفه خود را به خوبی در قبال کشور به انجام برسانیم.