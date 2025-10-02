دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط قابل توجهی لاشه حیاتوحش به همراه ادوات شکار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ امیدرضا تونی گفت: محیطبانان منطقه حفاظتشده البرز جنوبی در حین گشت و بازرسی یک شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند و
لاشه یک رأس بز و یک رأس بزغاله کوهی به همراه ادوات کامل شکار از متخلف کشف و ضبط شد.
تونی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون شکار و صید گفت: شکار جانوران وحشی بدون دریافت پروانه ممنوع بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با اداره محیط زیست اطلاعرسانی کنند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.