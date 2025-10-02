امیدرضا تونی گفت: محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی در حین گشت و بازرسی یک شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند و

لاشه یک رأس بز و یک رأس بزغاله کوهی به همراه ادوات کامل شکار از متخلف کشف و ضبط شد.