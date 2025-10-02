بنیاد ملی نخبگان در دوره جدید با تمرکز بر مسکن، طرح «همیار صنعت» و جذب نخبگان مسیر حمایت را دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی در همایش نخبگان، گفت: بنیاد ملی نخبگان در دوره جدید با اجرای ۱۶ طرح کلان، مسیر حمایت از نخبگان کشور را دنبال میکند.
طهماسبی افزود: از میان این طرحها، ۵ طرح به حمایتهای ویژه نیاز دارند و تلاش خواهد شد تا به بهترین شکل ممکن اجرایی شوند.
او با اشاره به برنامههای بنیاد، گفت: طرح مسکن نخبگان و احداث واحدهای مسکونی برای دانشگاهیان، همچنین طرح «همیار صنعت» با هدف استفاده از اعتبار مالیاتی برای پیشبرد پروژههای صنعتی، در دستور کار قرار دارد.
طهماسبی ابراز داشت: جذب نخبگان در بخش خصوصی با بهرهگیری از مشوقهای مالیاتی، بهکارگیری آنها در دستگاههای اجرایی، و تشکیل هیئتهای اندیشهورز نیز از دیگر محورهای مهم فعالیت بنیاد در این دوره به شمار میرود.
در استان مرکزی بیش از ۱۵۰۰ نخبه وجود دارد.
نامگذاری این روز به مناسبت تولد نخبه استان مرکزی، شهید مصطفی چمران صورت گرفته است.