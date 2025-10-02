پخش زنده
امروز: -
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاقدار وزیر امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه در تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات بینالمللی گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ طرفین در این تماس تلفنی با اشاره به اهمیت همکاریها میان دو کشور در همه زمینههای مورد علاقه دو کشور، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دوجانبه و در سطح سازمانهای بینالمللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی تاکید کردند.
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام دانسته و خواستار اقدام فوری و موثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان و مواخذه و مجازات جنایتکاران دانستند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت، تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خانمهیافته تلقی شود.