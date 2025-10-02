۵۰ کیلوگرم نقره قاچاق از یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور خوی ـ قطور کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خوی اعلام کرد : کارکنان نیروی انتظامی این شهرستان در یک عملیات موفق، ۵۰ کیلوگرم نقره قاچاق را از یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور خوی ـ قطور کشف و ضبط کردند.

سرهنگ محمد گلبانی افزود: ارزش ریالی تقریبی این محموله بیش از ۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود ، در این عملیات یک نفر متهم نیز دستگیر و به همراه محموله برای تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خوی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق، خاطرنشان کرد : اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس در سطح شهرستان با هدف صیانت از اقتصاد کشور و امنیت اجتماعی ادامه خواهد یافت.