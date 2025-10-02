برگزیدگان مسابقات قرآن «زینالأصوات» مشخص شدند
مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات قرآن کریم «زینالأصوات» امروز (پنجشنبه، ۱۰ مهرماه) به همت مؤسسه آلالبیت و با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی و قرآنی در مجتمع فرهنگی آیتالله العظمی مکارم شیرازی قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات قرآن کریم «زینالأصوات» با تلاوت محمدرضا حقیقتفر، قاری بینالمللی قرآن کریم و رتبه اول رشته قرائت تحقیق آغاز شد و با سخنرانی آیات عظام سیدجواد شهرستانی، نماینده حضرت آیتالله العظمی سیستانی در ایران، علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور و سیدهاشم حسینیبوشهری، امام جمعه قم همراه بود.
اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد:
رشته قرائت تحقیق:
۱. محمدرضا حقیقتفر – تهران
۲. محمدرضا زینلی – اصفهان
۳. مسعود موحدیراد – خراسان رضوی
۴. محمدامین نوروزی – تهران
۵. علی کبیری – تهران
رشته قرائت تقلیدی:
۱. امیرطه قهرمانپور – اردبیل
۲. سبحان عبداللهی – خراسان رضوی
۳. محمدرضا پورصفر – آذربایجان شرقی
۴. محمدامین نبیلو – تهران
۵. محمدحسین عظیمی – مازندران
رشته قرائت دوخوانی:
۱. مسعود شریفی و محمد محمدی – استان مرکزی
۲. محمدرضا فقیهینیا و عرفان حسنزاده – آذربایجان شرقی و تهران
۳. علی اصفهانی و احمدرضا آشوری – اصفهان
۴. محمدحسین ربیعیان و محمدرضا عباسیان – تهران
۵. محمد اسماعیلی و بهنام رحمانی – اردبیل
در پایان این مراسم، از نفرات برتر نخستین دوره مسابقات «زینالأصوات» با اهدای لوح تقدیر و جوایز، تجلیل به عمل آمد.
برگزیدگان مسابقات قرآن «زینالأصوات» مشخص شدند برگزیدگان مسابقات قرآن «زینالأصوات» مشخص شدند برگزیدگان مسابقات قرآن «زینالأصوات» مشخص شدند برگزیدگان مسابقات قرآن «زینالأصوات» مشخص شدند برگزیدگان مسابقات قرآن «زینالأصوات» مشخص شدند