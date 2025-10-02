برگزیدگان مسابقات قرآن «زین‌الأصوات» مشخص شدند

مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات قرآن کریم «زین‌الأصوات» امروز (پنجشنبه، ۱۰ مهرماه) به همت مؤسسه آل‌البیت و با حضور شخصیت‌های برجسته حوزوی و قرآنی در مجتمع فرهنگی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی قم برگزار شد.