کارشناس هواشناسی لرستان گفت: از امروز تا اواسط هفته آینده، شاهد جوی آرام گاهی همراه با وزش باد در استان خواهیم بود.
به گزارش صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفوری نژاد گفت: بر اساس تحلیل نقشهها و الگوهای هواشناسی از امروز دهم مهرماه تا اواسط هفته آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف پیش بینی میشود.
وی افزود: در این مدت سرعت وزش باد گاهی افزایش مییابد و در مناطق بادخیز به بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.
غفوری نژاد گفت: از نظر نوسانات دمایی هم در ۲۴ ساعت آینده تغییرات محسوسی در روند دماها مشاهده نمیشود.