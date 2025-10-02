به گزارش صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفوری نژاد گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و الگو‌های هواشناسی از امروز دهم مهرماه تا اواسط هفته آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت سرعت وزش باد گاهی افزایش می‌یابد و در مناطق بادخیز به بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.

غفوری نژاد گفت: از نظر نوسانات دمایی هم در ۲۴ ساعت آینده تغییرات محسوسی در روند دما‌ها مشاهده نمی‌شود.