به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس قرار بود، دو تیم فوتبال ملوان بندرانزلی و خیبر خرم آباد ساعت ۱۷:۱۵ امروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم بروند که این دیدار به دلیل بارش شدید باران لغو شد و با اعلام سازمان لیگ و با حضور ناظر و داورا ن؛ دیدار ملوان - خیبر در صورت فراهم بودن شرایط، در ساعت ۱۶:۴۵ فردا جمعه در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار خواهد شد.