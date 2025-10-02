پخش زنده
شهردار شهرکرد از پایان یافتن عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،واحدیان گفت: با تکمیل مراحل باقیمانده شامل ایزولهسازی عرشه، آسفالت، روشنایی و نصب تجهیزات ایمنی، این طرح تا پایان مهر به اتمام و اوایل آبان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به پیشرفت ۹۴ درصدی طرح تقاطع غیرهمسطح طالقانی–کاشانی (شهدای خدمت) گفت: عملیات اصلی عمرانی و بتنریزی عرشه پل به طور کامل به پایان رسیده و تنها شش درصد کار شامل اقدامات تکمیلی باقی مانده است.
شهردار شهرکرد با بیان اینکه نصب نردهها و حفاظهای پل تا پایان هفته جاری انجام میشود، افزود: امیدواریم ظرف ۱۰ روز آینده آسفالتریزی پل آغاز شود تا طبق برنامه زمانبندی، پروژه تا پایان مهر تکمیل و در اوایل آبان افتتاح شود.
وی میزان هزینه انجامشده برای این طرح را نزدیک به ۱۸۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به خرید تجهیزات و ادوات موردنیاز، این رقم تا ۲۱۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
واحدیان با عذرخواهی از مردم بابت تأخیر در زمانبندی اولیه، خاطرنشان کرد: اگرچه قرار بود پروژه تا پایان شهریور به بهرهبرداری برسد، اما در آن مقطع هیچ بنبستی در تردد خودروها نداشتیم و کریدور حرکتی شمال به جنوب و شرق به غرب باز بود. با راهاندازی عرشه پل، شاهد روانسازی بیشتر ترافیک خواهیم بود.
واحدیان اجرای این پروژه را نخستین تجربه شهرکرد در زمینه احداث تقاطع غیرهمسطح دانست و گفت: با توجه به سابقه برخی طرحهای خاص در شهر، طبیعی بود مردم در آغاز کار دغدغههایی داشته باشند، اما پس از مشاهده جدیت و پیشرفت پروژه، اطمینان خاطر پیدا کردند.