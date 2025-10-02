پخش زنده
یک کشاورز اهل روستای زرینکمر بخش بلده مازندران، بر اثر حمله خرس زخمی و به علت شدت جراحات به بیمارستان آمل منتقل شد. حال عمومی او پس از انجام سه مرحله عمل جراحی همچنان تحت نظر تیم پزشکی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بخشدار بلده از زخمی شدن یکی از کشاورزان این بخش بر اثر حمله خرس خبر داد و گفت: این حادثه عصر امروز در محدوده جلالآباد روستای زرینکمر رخ داد.
الهه طالبی چهارشنبه شب در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما افزود: این کشاورز به همراه فرزندش در مسیر رفتن به باغ شخصی خود بوده که ناگهان یک خرس در مسیر او ظاهر و به وی حملهور شد.
به گفته وی، مصدوم پس از انتقال اولیه به بیمارستان بلده، به علت شدت جراحت به ویژه در ناحیه پا و با تشخیص تیم پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان آمل اعزام شد.
بخشدار بلده تصریح کرد: کشاورز مصدوم تاکنون طی سه مرحله تحت عمل جراحی قرار گرفته و امید میرود با ادامه روند درمان، بهبود یابد.
طالبی همچنین با اشاره به وقوع چنین حوادثی در مناطق کوهستانی، بر ضرورت توجه بیشتر کشاورزان و روستاییان به هشدارهای ایمنی هنگام تردد در باغها و مزارع تأکید کرد.