روز مراسم رژه و رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با حضور سید هادی شریعت یار معاون دادستان در امور پیشگیری از جرم، محمدرضا قلندرشریف شهردار مشهدمقدس، جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران استانی و شهری در این شهر برگزار شد. یکی از مهمترین فناوریهای رونماییشده، پهپاد آتشنشانی است که با طراحی شرکتهای دانشبنیان داخلی ساخته شده و توانایی پرواز تا ارتفاع ۱۰۰ متر و حرکت افقی تا ۵۰ متر را دارد. فناوری دوم، دوربین تخصصی پایش چاه است که با نورافکنهای قوی و قابلیت فیلمبرداری، وضعیت داخلی چاههای عمیق را بررسی کرده و علاوه بر شناسایی گازهای سمی، امکان ارتباط صوتی میان آتشنشانان در عملیات نجات را فراهم میکند؛ و فناوری سوم ابزار مچبند هوشمند ایمنی آتشنشانان است. این مچبند به مچ نیروها بسته شده و با قابلیت مانیتورینگ لحظهای ضربان قلب، میزان اکسیژن خون و موقعیت مکانی، شرایط سلامت آتشنشانان را رصد میکند و در صورت قطع تنفس بیش از پنج ثانیه، هشدار فوری به اپراتور ارسال میشود تا امدادرسانی به سرعت انجام گیرد.