وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد در مورد قیمت کالاهایی همچون برنج و کالاهای اساسی نقش تنظیمگری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه، در سیوهفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در محل این وزارتخانه در مورد قیمت برنج، گفت: ۵۵ درصد برنج مورد نیاز کشور با ارز ترجیحی وارد کشور میشود که در بازه قیمتی هر کیلو ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ توزیع میشود.
وی گفت: برنج ایرانی و کیفی دو ماه قبل هر کیلو ۳۷۰ هزار تومان بود و هم اکنون با کاهش قیمت به هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش تنظیمگری این وزارتخانه، افزود : ما باید از سفره مردم مراقبت کنیم. کار ما تنظیمگری است تا هم تولیدکننده بصرفه تولید کند و هم مصرفکننده قادر به خریداری باشد.
نوری با بیان اینکه ما برای ۷، ۸ رقم کالای اساسی ارز ترجیحی میدهیم، گفت: ما باید همزمان هوای سفره مردم را داشته باشیم تا کالای اساسی با ارز یارانهای به دست مردم برسد و تولیدکننده هم محصولش را با قیمتی اقتصادی بفروشد.
وی افزود: معتقدم وظیفهای که بر عهده ماست و میتواند وظیفه اول ما باشد، تسری فرهنگ جهادی در وزارتخانهای است که خود مزین به نام جهاد است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی را باید در عمل ثابت کنیم ، گفت: ما بعد از یکسال استقرار باید توضیح دهیم که در این عرصه که میخواهیم فرهنگ جهاد را در مدیریت داشته باشیم، چه کار کردهایم. ازاینرو گویاترین گفتگو در این حوزه میتواند چند عدد و رقم باشد که در یکسال گذشته اتفاق افتاده است.
نوری افزود: پارسال بخش کشاورزی از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصدی رسید که فاصله طیشده ۵.۶ درصد بود؛ در حالی که در قانون رشد ۵.۵ درصدی لحاظ شده بود و این نمادی است که نشان میدهد بخش کشاورزی توانسته است سرآمد همه بخشها باشد.
وی در مورد تراز تجاری بخش کشاورزی در یکسال گذشته، گفت: پارسال شاهد بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی بودیم به طوری که تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید. ازاینرو بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز بخش کشاورزی رشد قابل توجهی بود در شرایطی که کشور باید در امنیت غذایی متکی به درون شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود پارسال شاهد رشد ۲۷ درصدی تولید میوههای گرمسیری بودیم. ما ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز دادهایم و امسال تولیدات موز به ۵۰ درصد نیاز کشور رسید و برنامه داریم تا پایان دولت، واردات موز، شکر و گوشت قطع شود و در تولید این محصولات خودکفا شویم.
همچنین نوری با بیان اینکه برای نخستین بار سند توسعه عدالتمحور در بخش کشاورزی رونمایی میشود، گفت: نخواهیم گذاشت که دورافتادهترین روستایی در زیر چرخ توسعه و پیشرفت ما آسیب ببیند. در همین راستا توزیع نهاده یارانهدار ۲۲ درصد بین روستاییان و دامداریهای روستایی افزایش یافته که نشاندهنده نگاه عدالتمحور است.