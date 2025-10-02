به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت گردشگری در رونق اقتصادی استان گفت:آذربایجان‌غربی با ظرفیت‌های گسترده گردشگری می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد.

رضا رحمانی افزود: اتحاد و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز بر موضوع‌های اساسی همچون تولید باید در اولویت قرار گیرد.

رحمانی اظهارکرد: نقدینگی برای تولید همانند خون در رگ‌هاست و در شرایط جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، حمایت از تولیدکنندگان ضروری است.

توسعه فرصت‌های تجاری، مرزی و دانش‌بنیان و همچنین بازگشایی مرز جدید در شهرستان سلماس از برنامه‌های مهم استان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم در این مراسم، آذربایجان‌غربی را استانی پیشرو در کشور توصیف کرد و گفت: مصرف انرژی در صنایع کشور بالاست و باید با بهینه‌سازی و نظارت دقیق، ناترازی‌ها را برطرف کنیم تا صنعت رقابت‌پذیر شود.

غزال راهب افزود: صنعت ساختمان ظرفیت بالایی برای ارزآوری و رشد اقتصادی دارد و صدور مجوز‌های لازم می‌تواند به حمایت جدی از صنعتگران منجر شود.

در پایان این مراسم از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برتر آذربایجان‌غربی تجلیل شد.