به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: هم اکنون ۲۷۵ باشگاه بدنسازی و پرورش اندام در استان فعالیت می‌کند که حدود نیمی از کل باشگاه‌های استان است.

محمدی پور در مجمع عمومی و سالیانه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان، افزود: فعالان این رشته در استان شامل ۶ هزار و ۶۰۰ خانم و سه هزار و ۸۷۳ مرد است که این تعداد نشان‌دهنده پتانسیل بالای این رشته در جذب بانوان است که امیدواریم این آمار افزایش یابد.

وی به توزیع عادلانه منابع اعتباری و خدمات در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: هیات بدنسازی منابع را به عدالت در شهرستان‌ها برای رویداد‌های ورزشی، میزبانی‌ها، اعزام‌ها، داوری‌ها، مربیگری‌ها و آموزش‌ها توزیع کرده است که جای قدردانی دارد.

محمدی پور به آمار بالای مدال‌های کسب شده این رشته در مسابقات کشوری به تعداد ۱۵۸ مورد و رقابت‌های فراملی به تعداد ۲۳ مورد اشاره کرد و افزود: برای نظارت بر باشگاه‌ها، لایه‌های نظارتی متعددی در اداره کل تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به نظارت بر باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام با همکاری هیات اشاره کرد و گفت: هدف ما کمک به اصلاح و هدایت باشگاه‌ها به‌جای برخورد قهری است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده در مجمع، قول پیگیری موارد را از سوی اداره کل داد.

ریس هیات بدنسازی و پرورش اندام زنجان نیز در این مجمع از کسب ۵۷ مدال کشوری و درخشش داوران زنجانی در میادین ملی و بین‌المللی خبر داد و گفت: هیات زنجان جزو ۱۰ هیات برتر کشور است.

شهبازی به سیاست تمرکز زدایی هیات اشاره کرد و افزود: تلاش شده تا مسابقات را از مرکز استان به شهرستان‌ها منتقل کنیم تا فرصت‌های بیشتری برای ورزشکاران در سراسر استان فراهم شود.

به گفته وی، سال گذشته ۹ مسابقه استانی در شهر‌های مختلف برگزار شد.

شهبازی خاطر نشان کرد:در راستای استعدادیابی و اعزام به مسابقات کشوری، ۱۱ تیم متشکل از ۱۵۸ ورزشکار اعزام شدند که حاصل آن کسب ۵۷ مدال شامل ۲۴ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز برای استان بود.