امام جمعه خوی در دیدار فرمانده و کارکنان انتظامی و هنگ مرزی برنقش نیرو‌های خدوم انتظامی و مرزبانی درتامین امنیت اجتماعی و آرامش عمومی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی، فرماندهی انتظامی و فرماندهی هنگ مرزی شهرستان خوی به همراه معاونان خود با حضور در دفتر حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه خوی، با ایشان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با تبریک هفته نیروی انتظامی، امنیت را بزرگ‌ترین نعمت برای جامعه دانست و گفت: امنیت امروز کشور مرهون تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های خدوم انتظامی و مرزبانی است و این مجاهدت‌ها در نگاه اسلام و انقلاب جایگاهی رفیع دارد.

وی افزود: نیروی انتظامی نه تنها ضامن امنیت اجتماعی است، بلکه با اتکا به ارزش‌های دینی و مردمی، نقش برجسته‌ای در تحقق عدالت و آرامش عمومی دارد.

سرهنگ محمد گلوانی فرماندهی انتظامی شهرستان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های هفته نیروی انتظامی گفت: پلیس و نیرو‌های مرزبانی، امروز در کنار مردم و برای مردم است و تلاش می‌کند با برخورد علمی، هوشمندانه و در عین حال قاطع با آسیب‌های اجتماعی و تهدید‌های امنیتی، زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی و خدمت شایسته به مردم باشد..

در پایان این دیدار، معاونان انتظامی و مرزبانی شهرستان خوی نیز گزارشی از حوزه‌های تخصصی و فعالیت‌های خود ارائه کردند و بر آمادگی کامل نیرو‌ها برای تأمین امنیت پایدار و خدمت به مردم تأکید نمودند.