

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست محمد زائر رضایی، سرمربی تیم ملی تفنگ، رکوردگیری رسمی برای تصمیم‌گیری کادر فنی به منظور تعیین لیست نهایی ورزشکاران اعزامی به جام جهانی مصر، ۱۳ و ۱۴ مهر ماه برگزار می‌شود.

شرمینه چهل امیرانی، نجمه خدمتی، مهدیه عباسی‌فر، رکسانا کاظمی، آیسان منصور، نگار قهرمانی، زهرا قویدل، فائزه رجبی، فاطمه امینی، ساینا تیموری، نازنین زهرا عبدالهی، درین دارابی، یلدا سلیمانی، مبینا ایواز، سپیده شهراسبی و فاطمه کبیری در بخش دختران و امیر محمد نکونام، علی رضایی، پوریا نوروزیان، ماهان صفری، ابراهیم موحدیان، پوریا عصمت، هادی غرباقی، محمد مهدی طهماسبی، ابوالفضل نعمتی، علیرضا صبیری و محمد امین رهسپار در بخش پسران در این رکوردگیری حضور خواهند داشت.