تیم بسکتبال شهرداری گرگان در بازی افتتاحیه بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال ایران با برتری مقابل تیم نفت زاگرس جهرم به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بیست و هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور، امروز پنجشنبه دهم مهر ماه، با برگزاری ۶ دیدار در شهر‌های مختلف برگزار شد.

در دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها تیم بسکتبال شهرداری گرگان با نتیجه ۹۳ بر ۸۵، تیم بسکتبال نفت زاگرس جهرم را با شکست بدرقه کرد.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان فصل پیش عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورده بود.