معاون رییس‌جمهور گفت: رویکرد دولت چهاردهم توجه به معیشت مردم و تمرکز بر مناطق محروم است.

رویکرد دولت چهاردهم توجه به معیشت مردم و تمرکز بر مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علاء‌الدین رفیع‌زاده در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد افزود: رییس‌جمهور همواره تأکید دارد که تحت هر شرایطی باید موضوع معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و شهر‌های کوچک و روستا‌های دورافتاده مورد توجه ویژه باشند.

وی گفت: یکی از دلایل ایجاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نیز رسیدگی ویژه به مناطق محروم و دورافتاده بوده است.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: وظیفه خود می‌دانیم به عنوان خدمتگزار مردم توجه جدی به مسائل و مشکلات معیشتی داشته باشیم.

وی گفت: در حوزه مجوز‌های استخدامی نیز این رویکرد دنبال شده است، به‌گونه‌ای که در آزمون دوازدهم کمتر از ۲۰۰ نفر سهمیه استخدامی به چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شد، اما در آزمون‌های اخیر این رقم با تعهد خدمت آموزش و پرورش به بیش از ۲ هزار نفر رسید و در آزمون سیزدهم نیز هزار و هفت نفر مجوز داده شده بود.

رفیع زاده با تأکید بر اینکه مجوز‌های استخدامی باید به بخش‌هایی اختصاص یابد که ارتباط مستقیم با مردم دارند گفت: در ستاد‌های مرکزی بیش از نیاز نیرو وجود دارد و سیاست ما این نیست که مجوز‌ها به ستاد دستگاه‌های اجرایی داده شود، بلکه این مجوز‌ها باید به شهرستان‌ها و اداراتی اختصاص یابد که مردم بیشترین مراجعه را دارند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه رییس‌جمهور توجه جدی به حذف موازی‌کاری‌ها و تشکیلات غیرضرور دارد گفت: نگاه ما نیز این است که ستاد‌ها کوچک‌سازی و در مقابل خدمات‌رسانی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف تقویت شود.

وی گفت: در همین راستا سامانه‌ای برای رسیدگی به شکایات مردم راه‌اندازی شده که به صورت آزمایشی در سه استان قزوین، البرز و تهران نیز از ابتدای ماه فعال شده است.

به گفته رفیع‌زاده بر اساس این طرح، هر فردی که در مراجعه به اداره‌ای با بد رفتاری یا نبود کارمند مواجه شود، می‌تواند با شماره سه‌رقمی ۱۲۸ تماس بگیرد و همکاران ما به موضوع رسیدگی می‌کنند.

رفیع‌زاده تأکید کرد: هدف ما در دولت چهاردهم کوچک‌سازی ستاد‌ها و تبدیل‌شدن به خدمتگزار واقعی مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به ضرورت توجه مسوولان به مسائل استان گفت: امید می‌رود با حضور و رفت‌وآمد مدیران ارشد کشور، مشکلات چهارمحال و بختیاری حل و فصل شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی افزود: عزم جدی دولت برای رفع مشکلات مردم در مناطق مختلف قابل تقدیر است، اما انتظار می‌رود با دست بازتر و اراده‌ای قوی‌تر برای حل مسائل استان اقدام شود.