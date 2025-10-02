پخش زنده
استاندار یزد: باید به تناسب توطئه دشمنان برای ترویج ناهنجاریها، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی برنامهریزی و اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی با حضور در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد به ارزیابی آخرین اقدامات و تبادل نظر پیرامون راهبردهای آتی این مجموعه پرداخت.
وی در جریان این بازدید، فعالیتهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد را از ضروریات جامعه دانست و گفت: انقلاب اسلامی و به طور کلی مذهب شیعه، فرهنگپایه بوده و فرهنگ در راس امور جامعه قرار دارد.
استاندار تصریح کرد: بر اساس آموزههای دینی و اسلامی، انسان پس از مرگ نیز حیات داشته و قرآن کریم پیوسته برای زندگانی این دنیا و پس از آن برنامهریزی کرده است.
بابایی با تاکید بر مصونیت بخشی به جوانان در برابر برنامههای ضد فرهنگی و ضد هویتی غرب اظهار داشت: به رغم تلاشهای فراوان دستگاههای فرهنگی، اقدامات انجام شده در این حوزه در برابر دسیسه دشمنان برای ترویج ناهنجاریها ناچیز است.