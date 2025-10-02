پخش زنده
معاون تربیت و آموزش ارتش گفت: آمادگی نیروی زمینی برای پاسخ به تهدید زمینی از هر نوع، قابل اتکا بوده و با توجه به طرحهای راهبردی تمرین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون تربیت و آموزش ارتش درگفتگو با روزنامه اطلاعات درباره برنامهریزی برای ارتقای آمادگی در سطح نیروهای چهارگانه ارتش گفت: ارتش ها به سبب منطق حاکم بر برنامه ریزی دفاعی، اصول و مبانی کلاسیک مبتنی بر خرد و عقلانیت حاکم بر میدان رزم، همواره به دنبال احراز آمادگی برای پاسخ به هرتهدیدی هستند و در ایران هم وفق قانون، ارتش پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام را بر عهده دارد، لذا برای پاسداری از سه اصل پیش گفته در قانون اساسی، این سازمان باید توان خود را پای کار بیاورد تا بتواند پاسخگوی نیازمندیهای ماموریتی باشد.
وی افزود: ارتش با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و جهان و تحلیل چند لایه مؤلفههای مختلف قدرت ملی و مبتنی بر منطق طرحریزی، با لحاظ ایجاد تعادل و توازن و منطق بین «داشتهها و خواستهها» سعی در ایجاد حداکثر بازدارندگی و تولید قدرت برای پاسخ به ماموریت مصرحه دارد. در این زمینه و منطبق بر درس آموختههای حوادث اخیر و جنگهای منطقهای و فهم و شناخت دکترین حریف و آیین رزم متجاوز، برنامههای متعددی را درحوزههای ذیل با ایجاد انسجام و یکپارچگی ساختاری بین نیروهای چهار گانه اقدام کرده که چنین است:۱-متناسب سازی آموزشها ۲-بازیابی تجهیزات و تامین نیازمندیهای دفاعی بر اساس نیازهای پاسخ به تهدید ۳-مهارت افزایی در بهکارگیری تجهیزات، سامانهها، تسلیحات و تاکتیکها در یک شبکه یکپارچه فرماندهی با برگزاری رزمایشها و تمرینات صحرایی و ۴-طرحریزی عملیاتی برای چگونگی پاسخ به تهدید با تعریف سناریوهای اقدام و جبران.
با حداکثر توان آماده مقابله با تهدیدات چند لایه دشمنان هستیم
امیر سرتیپ شیخ خاطرنشان کرد: مبتنی بر اصول چهارگانه فوق، ارتش با اغتنام فرصت، به بازبینی و بازسازی ارکان قدرت دفاعی خود اقدام و در یک برنامهریزی منسجم با تمرکز بر اهداف محوری ترسیم شده، اقدام به توان افزایی کرده است که امروز با حداکثر توان آماده مقابله با تهدیدات چند لایه دشمنان است. این فرآیند آمادگی، با تلاش۲۴ ساعته ردههای مختلف فرماندهی در ارتش مدیریت شده و هر روز بر این همافزایی و همگرایی افزوده میشود؛ لذا با برنامهریزی و اقدامات انجام شده و تمریناتی که داشتهایم، در مقایسه با قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای مقابله با هر تهدیدی آمادهتر هستیم.
معاون تربیت و آموزش ارتش بابیان این که اتحاد، انسجام و همگرایی نیروهای مسلح در یک شبکه منسجم فرماندهی تحت فرماندهی معظم کل قوا (مد ظلهالعالی)، مصداق بارز "ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا " هستند که مورد محبت خداوند قرار میگیرند، گفت: از مهمترین دستاوردهای جنگ اخیر، تاثیر انسجام و وحدت در به هم زدن محاسبات دشمن بود. تا این وحدت و یکپارچگی باشد، دشمنان ما هیچ غلطی نمیتوانند بکنند، اما این یکپارچگی چگونه به وجود آمد؟ ملت، رهبری، دولت و نیروهای مسلح ارکان این اتحاد بودند امانقش بی بدیل رهبری در ایجاد اتحاد و امیدواری و تقویت حس وطن دوستی و غرور و ملیت و ایرانیت بسیار مهم بوده و هست. حضور و مدیریت عرصه جنگ، مواضع محکم و روشن ایشان از روز اول جنگ تا اوج این درگیریها مصادیق بارز این گفتار است.
امیر سرتیپ شیخ درپاسخ به این که پژوهشهای علمی و نشستهای تخصصی در باره جنگ ۱۲ روزه در ارتش چه درس آموختههایی برای نیروهای ارتش داشت و آیا احیانا خلاء موجود امنیتی–نظامی رصد و پایش شدند، بیان میکند: حوادثی مثل جنگ که میدان آزمایش سیاستها، راهبردها و تاکتیکهاست، کارگاه بزرگ آموزشی برای ارتشها محسوب میشود.جنگهای منطقهای و دفاع مقدس دوم (۱۲روزه) یکی از نشانگاههای بزرگِ تولید محتوا و تعریف نیاز عملیاتی برای بازبینی، ارتقا و متناسبسازی آموزشها، بهروز رسانی سامانهها و متناسب سازی تاکتیکها برای پاسخ به نیازهای عملیاتی آینده محسوب میشوند. در ارتش این فرآیند به صورت سیستماتیک انجام میگیرد و با پایش محیطی و تجزیه و تحلیل آن، دیتای لازم برای تکمیل اطلاعات و تبدیل آن به دانش نظامی و در نهایت منطق تصمیم مبتنی بر خرد نظامی شکل میگیرد، لذا پژوهشهای میدانی و بهره گیری از ظرفیت تحلیل نخبگانی یکی از ابزارهای ترسیم نقشه اقدام عملیاتی در ارتش محسوب میشود.اکنون ناظر بر این منطق و رویه، اقدامات سازمانی و رویکردهای اولویتدار سازمان بر اساس همین یافتهها نقشه شده است و یافتههای سازمانی در قالب نقشه راه اقدام، در دست اجرا است. منطقا یافتن حفرههای امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی محصول همین فرآیند است که نسبت به ترمیم آنها اقدام شده است و خواهد شد.
نیروی دریایی ارتش همواره عملکردی منطبق بر منطق تاکتیک و عملیات داشته است
امیرسرتیپ شیخ درباره اینکه نیروی دریایی با توجه به احتمال وقوع جنگی دیگر درچه سطحی از آمادگی برخوردار است و آیا تجهیزات جدیدی به این نیرو الحاق خواهد شد، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش در تبعیت از استانداردهای جهانی درحوزه رزم دریایی وحوزههای مختلف ماموریتی و عمل وفق آیین نامه ها، همواره عملکردی منطبق بر منطق تاکتیک و عملیات داشته است لذا در هر شرایطی خود را با استانداردهای آن موقعیت هممحور میکند؛ از این منظر نیروی دریایی آمادگی خود را متناسب با تهدید پیش رو و آینده تطبیق و ارتقاء میدهد. با بهرهگیری از درس آموختههای جنگهای دریایی انجام شده یا درحال اجرا همواره به دنبال بهروز رسانی آموزشها و تجهیزات است. در این زمینه با احراز آمادگی مناسب همواره به دنبال پاسخ به تهدیدات آینده بوده و تلاش خود را در این زمینه معطوف داشته و طرحهایی را برای زمان لازم آماده کرده و نوآوریهایی هم در حوزه رزم انجام داده است که اگر لازم شد خواهیم گفت و خواهند دید؛ لذا در این موقعیت زمانی خاص نیز با تمرکز بر اولویتهای عملیاتی توان خود را در سطح قابل قبولی برای مانایی در صحنه تهدید افزایش میدهیم و قادر به مقابله با دشمن و اجرای راهکنشهایی موثر در هماوردی خواهیم بود.
دوران جنگهای تک نیرویی گذشته است
معاون تربیت و آموزش ارتش درباره توانمندی نیروی هوایی ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه وبرنامه ریزی برای مقابله هوایی در جنگ احتمالی و اینکه آیا رزمایش هوایی درآینده بر گزار میشود؟ اعلام میدارد: مدت هاست که دوران جنگهای تک نیرویی گذشته است و به سبب تغییر ماهوی ماهیت جنگها و برقراری ارتباط معنیدار و در هم تنیده مولفههای مختلف قدرت دفاعی، قادر به تفکیک نقش هر یک از نیروها نیستیم، لذا دستان پرتوان نیروی زمینی برای محافظت از زمین و چشمان بیدار پدافند برای مراقبت و هدایت خلبانان در هم افزایی اطلاعاتی مجموعه مرکبی را میسازد که قادر به مقابله با تهدیدات هستند، نیروی هوایی به سبب ماهیت ماموریت، فناوریپایه و تجهیزاتمحور است، لذا عرصه هوایی در تبعیت از منطق قدرت هوایی صحنه تقابل فناوری و خلاقیت است و نیروی هوایی ارتش با برخورداری از خلبانان غیور و و شهادتطلب خود همواره کوتاهی شمشیرهایشان را با بلندی گامهایشان برطرف کردهاند و با خلاقیت و ابتکار و خلق تاکتیکهای جدید به دنبال کاهش اثرات فناوری و عقبماندگیهای فناوری هستند و با بهرهگیری از هوش ایرانی و غیرت شرقی خود درمواجهه با تاکتیکهای دشمن همواره به دنبال بیتاثیر یا کم تاثیر کردن قدرت ناشی از اتحاد استکبار در مواجهه با ایران عزیز بودهاند.
وی ادامه میدهد: این نیرودر دوره جنگ ۱۲ روزه هم بر اساس اصول مسلم تاکتیکی و تبعیت از منطق نظامی درمواجهه با هجمه دشمن اقدام متقابل تاکتیکی انجام داد و توانست در عرصههای مختلف درگیری با نقش آفرینی متناسب با تهدید و اتخاذ تاکتیکهای نظامی، تاثیر حمله دشمن را به حداقل ممکن کاهش دهد و امروز توانمندی ذخیره شده این نیرو درحال بهکارگیری در تاکتیکهای مختلف برای سناریوهای احتمالی آینده است. این عقلانیت تاکتیکی سبب شد تا ظرفیتهای دفاعی کشور برای آینده ذخیره شود.
قدرت زمینی ارتش در همافزایی با سایر نیروهای مسلح با اعتماد پاسخگوی تهدید خواهند بود
امیرسرتیپ شیخ درباره اینکه آیا نیروی زمینی در برخی از نقاط مرزی که احساس میشود میتواند عامل نفوذ و حمله به کشورمان باشد به خوبی تجهیزات خود را مستقر کرده و آیا تجهیزات کاملا تقویت شده و نیروها واکنش سریع هستند و نگرانی درشرق کشور از هجوم نیروهای آموزش دیده درخاک افغانستان به واسطه جنگ احتمالی وجود دارد؟ میگوید: در حوزه رزم زمینی هم به سبب پیشنیه قوی و قدرتمند نیرو، جای هیچ گونه نگرانی نداریم و طرحریزیهای عملیاتی جغرافیای نظام مقدس ایران را با اعتماد کامل پوشش خواهد داد و قدرت زمینی ارتش در همافزایی با سایر نیروهای مسلح با اعتماد پاسخگوی تهدید خواهند بود.
وی میافزاید: منطبق بر طرحهای عملیاتی، تمامی محورهای نفوذ مسدود و طرحهای عملیاتی تنظیم و تمرینهای لازم انجام شده است و منطبق با منطق نظامی، هیچ کشوری در هیچ سطحی خود را درگیر رزم زمینی با ایران نخواهد کرد، لیکن آمادگی نیروی زمینی برای پاسخ به تهدید زمینی از هر نوع امنیتی یا دفاعی قابل اتکا بوده و با توجه به طرحهای راهبردی تمرین شده این نیرو و آمایش تهدید و سرزمین، دغدغهای در این حوزه نداریم.
فضا سازیهای مجازی و تحلیلهای غیر تخصصی در حوزه دفاعی، نباید موجب نگرانی ملت بزرگ و آگاه ما شود
معاون تربیت و آموزش ارتش تاکید میکند: فضا سازیهای مجازی و تحلیلهای غیر تخصصی در حوزه دفاعی که هر روز بطلان آنها ثابت میشود، نباید موجب نگرانی ملت بزرگ و آگاه ما شود. در پاسخ به بخش پایانی سئوالتان اعلام میکنم که تمام جغرافیای ایران عزیز در رصد دلیرمردان نظامی کشور بوده و مدافعان حریم ملت، شبانه روز در حال رصد تهدید بوده و جای نگرانی وجود ندارد. تردید نکنید اگر آمادگی نیروهای زمینی ارتش و سپاه در مرزهای ما نبود واگر هوشیاری نیروهای فرماندهی انتظامی نبود حتما از ناحیه مرزهای زمینی مشکلاتی برای کشور ایجاد میشد و به لطف خدا و هماهنگیهای موجود در نیروهای مسلح، مرزهای ما لحظه به لحظه تحت نظارت و پایش نیروهای مسلح قرار دارد واز امنیت کامل برخوردار است.
پدافند در قامت یک نیرو تعریف نمیشود
امیرسرتیپ شیخ درباره سطح آمادگی رادارها و سامانه های موشکی نیروی پدافند هوایی و میزان بازدارندگی آنها توضیح میدهد: سامانه دفاعی هر کشور مجموعهای از ابزارهای آفندی و پدافندی است که در ترکیب متناسب با یکدیگر هم افزایی لازم را برای کسب برتری ایجاد میکنند. پدافند در قامت یک نیرو تعریف نمیشود، بلکه مجموعه در هم تنیدهای از سامانههای رزم مختلف (سایبری، جنگال، هوایی و موشکی و ...) است که باید در یک شبکه دفاعی (فرماندهی و کنترل) به هم پیوسته همگرا و همافزا عمل کنند تا اثر بخشی خود را در مقابله با تهدید نمایان سازند؛ لذا وظیفه کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری که در ماموریت نیروی پدافند جانمایی شده است با حلقههای اتصال راهبردی با مابقی سامانههای رزم معنی مییابد.
وی میافزاید: نیروی پدافند با بهره گیری از تجربیات و رصد تهدیدات و فناوریهای به کار گرفته شده توسط حریف، روز به روز در حال بازنگری تاکتیکها و تکنیکهای بهکارگیری و ترکیب سامانههای مختلف رزم برای احراز آمادگی در مواجهه با تهدیدات فرا رو است و با کمک دانش نهادینه شده عملیاتی و همراهی تمامی ساختار دفاعی کشور برای بهروز رسانی سامانهها و تجهزات و تسلیحات متناسب با تهدید اقدام کرده و سطح آمادگیهای خود را در پاسخ به تهدیدات در همه عرصههای ماموریتی به نقطه مطلوبی ارتقا داده است و با افزایش سامانههای جدید و بازیابی و بهروز رسانی سامانهها عرصه موازنه را به منطق نزدیکتر کردهاست.
معاون تربیت و آموزش ارتش ادامه میدهد: با همت عزیزان ما در وزارت دفاع و بازوان توانمند نظام، تجهیزات، سامانهها و تسلیحات جدید به سازمان رزم اضافه و آموزشها و تمرینات لازم تا کسب مهارت به انجام رسیده است و از بازدارندگی لازم در مواجهه با تهدیدات شناختهشده، برخوردار است. هماهنگیهای بسیار خوبی هم برای همافزایی و پوشش بهتر آسمان کشور توسط پدافند هوایی ارتش و سپاه، با هدایت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی صورت گرفته است.در اینجا لازم است از رشادت خدمه و فرماندهان سامانههای پدافند هوایی به سادگی عبور نکنیم. در نظر داشته باشیم عزیزان ما با علم قطعی به هدف بودن خود پای سامانهها ایستادند، بسیاری به شهادت رسیدند و بسیاری هم مجروح شدند، اما لحظهای از ماموریت خود غافل نشدند. این همان نیروی ایمان و اعتقاد به فدایی دین و ملت شدن است. افسر ما در مرخصی دوره دافوس، خود را به همرزمانش در سامانههای پدافندی میرساند و در معرکه نبرد به شهادت میرسد.
دیپلماسی دفاعی ما با کشورهایی که ارتباط سیاسی راهبردیتری داریم بیشتر است
امیر سرتیپ شیخ درمورد اینکه در دیپلماسی نظامی با چه کشورهایی ارتباط قویتر داریم و میتوانیم روی کمک آنها حساب کنیم، بیان میدارد: بر اساس منطق، دیپلماسی دفاعی تابعی است از دیپلماسی سیاسی و این دو در یک مسیر درجهت تقویت یکدیگر فعالیت میکنند، لذا مشخصا دیپلماسی دفاعی ما با کشورهایی که ارتباط سیاسی راهبردیتری داریم بیشتر است. ما در حوزه دیپلماسی آموزشی و ارتباط آموزشی با سایر کشورها در مبادله دانشجو توفیقات بسیار خوبی داشتهایم و مراکز دانشگاهی ما میزبان جمع قابل ملاحظهای دانشجوی میهمان از سایر کشورهای دوست و همسو است و به همین نسبت ما هم با اعزام دانشجو به صورت تهاتری در اشتراک دانش نظامی بین کشو رها سهیم هستیم. در این مورد ارتش جمهوری اسلامی ایران، محور و مرجع است.
معاون تربیت و آموزش ارتش درباره راهبردهای تضمین کننده امنیت پایدار و قدرت دفاعی بازدارنده ایران اسلامی میگوید: لازمه رسیدن به امنیت پایدار و ارتقای قدرت بازدارندگی یک کشور در ترکیب متناسب تمامی مولفههای قدرت ملی است و باید با درنظر گرفتن تمامی ابعاد، سطح و جایگاه کشو رها را برای جانمایی قدرت و بازدارندگی سنجید و نمیتوان راهبردی را در یک حوزه برای این مفهوم مرکب ارائه کرد.
وی افزود: تاکید میکنم حتما مهمترین راهبرد ما حفظ اتحاد و انسجام ملی است واین راهبرد در واقع مهمترین رکن امنیت پایدار کشور وتامین کننده و پشتیبان قدرت دفاعی و بازدارنده ایران است.
هیچگونه نگرانی برای حفظ این استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز نداریم
به عنوان یک سرباز با تجربه خدمتی و مسئولیت تربیتی و آموزشی عرض میکنم باید با تمام ظرفیتهای کشوری و لشکری رکن مهم و تعیین کننده انسجام را تقویت کنیم و یقین داشته باشیم دشمن همواره در صدد است از شکاف ها، از اختلافها و از چند دستگی ها، نهایت بهره را ببرد. دشمن با جنگ ترکیبی سراغ ما آمده و بخش بسیار مهمی از توان خود را به عملیات روانی علیه ما اختصاص داده است، تا کشور را دائما ملتهب و مضطرب نشان دهد، اما با رهبری و فرماندهی حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، با همراهی مردم شریف و دولتمردان دلسوز و مردمی و پادر رکابی نیروهای مسلح جان برکف، هیچگونه نگرانی برای حفظ این استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز نداریم، بلکه امید به آیندهای بهتر با استقامت، تدبیر و مجاهدت داریم.
امیرشیخ درباره گرایش جوانان به شغل نظامیگری میگوید: گرایش و اشتیاق جوانان به پیوستن در حرفه سربازی و نظامیگری در کسوت ارتشی به دلایل مختلف رو به تزاید است و اصولا وقتی که کشور با تهدیدی از جنس دفاع مواجه میشود هم پذیرش سربازی و هم گرایش جوانان برای پیوستن به ارتش بیشتر میشود. منحنی آمارهای هر ساله ما این موضوع را تائید میکند که غیرت ایرانی در دفاع از ناموس و سرزمین و مام وطن شعله افروختهای است؛ در نهادهر ایرانی که به صورت ژنتیکی در برهههای مختلف تاریخ خود نماییکرده است و این مهم در جذب امسال افسری و درجه داری ارتش به خوبی نمایان بود. این روند نمایشگر مصداق دکترین دفاع مردم پایهای است که در ادبیات نظامی جانمایی شده است. در دفاع مقدس ۱۲ روزه شمارقابل توجهی از بازنشستگان و جوانان عزیز که خدمت سربازیشان به اتمام رسیده بود و همچنین جوانانی که هیچ دوره نظامی ندیده بودند پیام دادند، تماس گرفتند و برخی مراجعه کردند که حاضرند برای دفاع کمک کنند. این یک ارزش و پشتوانه برای کشور و قوای نظامی است.
وی درباره فعالیت جهاد خودکفایی ارتش برای تامین نیازهای تسلیحاتی بیان میدارد: جهادها در تمامی سازمانهای دفاعی برای پاسخ به نیازهای تجهیزاتی و سامانه های مورد نیاز عملیاتی برای پاسخ به ماموریت به وجود آمدهاند و در ارتش به سبب سابقه تاریخی خود به مرحلهای از بلوغ رسیده است که کانون اتکای نیروها برای رفع نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی محسوب میشود و به همت عزیزان نخبه و دانشمندان سازمان در جهادهای خودکفایی، امروز بخش اعظمی از نیازها به منصه ظهور و تاثیر رسیدهاند که بخشی از مزیت رقابتی سازمان محسوب میشود. البته مسیر خود اتکایی با قدرت ادامه دارد.
معاون تربیت و آموزش ارتش درباره اینکه آیا ارتش برای ۶ ماه آینده رزمایشهایی را برگزار خواهد کرد؟ میگوید: ارتش طبق جدول زمان بندی مصوب سالانه اقدام به رزمایشهای برنامهریزی شده میکند و امسال هم در دستور کار و برنامهریزی قرار دارد.