به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور پسماند و ضایعات کشاورزی گفت: در حال حاضر میزان ضایعات محصولات کشاورزی در کشورمان از زمان تولید تا برداشت و توزیع و مصرف ۳۰ درصد است.

عادل میر مجیدی با بیان این که این هدر رفت به معنای اتلاف ۳۰ درصد نهاده ها، سم، کود، آب و نیروی انسانی است، اضافه کرد: براساس سند ملی امنیت غذایی دانش بنیان، ضایعات کشاورزی باید تا سال ۱۴۱۱ به ۱۵ درصد کاهش یابد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی از راهکار‌ها برای حل این مشکل تمرکز بر تجارسازی طرح‌های پژوهشی است که در دانشگاه‌های کشور تهیه می‌شود.

میرمجیدی تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای اتصال طرح‌های پژوهشی و صنعت مواد غذایی به کار خواهیم گرفت تا در مسیر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی گام برداریم.