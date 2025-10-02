پخش زنده

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور گفت: جامعه عشایری مرزداران با ایمان، باغیرت و شجاع ایران اسلامی د ر کشور محسوب می شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، صالحی در اجلاسیه شهدای عشایر خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی گفت: رشادت عشایر در دفاع از انقلاب زبانزد است و در همین جنگ ۱۲ روزه، ۵۳ شهید از فرزندان عشایر تقدیم انقلاب شد.
وی افزود: در دفاع مقدس۱۲ روزه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی برای مردم ایران اسلامی برنامهریزی کرده بودند، اما اتحاد و انسجام مردم در ایران اسلامی و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی باعث شد تا دشمن شکست بخورد.
رئیس بسیج عشایر کشور گفت: در دوران پهلوی عشایر را خلع سلاح کردن اما در جمهوری اسلامی استعداد نهفته جامعه عشایر شکوفا شد که این نگاه انقلاب و جمهوری اسلامی به عشایر بود.
خراسان جنوبی ۱۱۷ شهید عشایر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.