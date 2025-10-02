به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری از مردم ارومیه برای شرکت در حرکت نمادین خودرویی در حمایت از مردم مظلوم غزه دعوت کرد.

آیت الله عسگر دیرباز روز پنجشنبه با صدور پیامی از مردم ارومیه برای حضور باشکوه در حرکت نمادین خودرویی حمایت از مردم مظلوم غزه و کاروان صمود در گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله و یاران شهیدش و دومین سالگرد حماسه جاوید «طوفان‌الاقصی»، دعوت کرد.

وی در این پیام، ضمن ادای احترام به شهدای محور مقاومت و تجلیل از ایثار مردم ایران، تأکید کرد که اتحاد، بصیرت و روحیه انقلابی همواره سدّی محکم در برابر دشمنان بوده و اکنون نیز نمایش قدرت و همبستگی مردم آذربایجان‌غربی، پاسخی قاطع به رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی خواهد بود.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در ادامه این پیام آورده است: هموطنان شریف، ارجمند، بزرگوار و انقلابی آذربایجان غربی، درود، تحیت و رحمت الهی بر شما باد که همواره با اتحاد و انسجام ملی، هوشیاری، و حفظ روحیه انقلابی، با تمام توان در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و میهن عزیزمان ایران، بیشترین استقامت‌ها و فداکاری‌ها را داشته‌اید.

وی افزوده است: خواهران و برادران گرامی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که وقتی شما در میدان باشید، به فرمایش امام امت، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. اینک در آستانه اولین سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله و یاران شهیدش، و با نزدیک شدن به دومین سالگرد حماسه جاویدطوفان‌الاقصی همگام با حرکت جهانی کشتی صمود و آغاز حرکت کشتی صمود دوم از قاره آسیا شما مردم قهرمان کلانشهرارومیه و شهر‌های دیگر استان با حرکت نمادین خودرویی باردیگر دیگر همبستگی خود را در دفاع از آرمان فلسطین، مردم پیروز غزه و محکومیت رژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل نشان دهید.

آیت الله دیرباز افزوده است: هزاران آفرین بر این اراده‌های پولادین و پهلوانان شجاع وطن که همواره آماده نابودی دشمن هستند. این‌جانب دست و بازوی شما جوانان غیور را می‌بوسم، به این بوسه افتخار می‌کنم، و در برابر عظمت بی‌نظیرتان سر تعظیم فرود می‌آورم.

وی ادامه داده است: امید می‌رود این کوشش خالصانه، به عنوان بهترین عبادت اجتماعی، مورد قبول خدای مهربان قرار گیرد و روزی فرا برسد که با پیروزی مردم فلسطین و نابودی رژیم کودک‌کش اسرائیل، در قدس شریف به امامت مقام معظم رهبری نماز بخوانیم.

روز جمعه ۱۱ مهرماه ساعت ۱۶ از خیابان دفاع مقدس ارومیه، کاروان خودرویی برای حمایت از مردم غزه آغاز خواهد شد.