مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از راهیابی نمایندگان استان به مرحله مقدماتی آزمون معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام حسن امیری از اعلام نتایج راهیافتگان به مرحله مقدماتی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارفی خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، شش متسابق از چهارمحال و بختیاری در رشتههای نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نمره حد نصاب حضور در مرحله مقدماتی را کسب کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در خصوص اسامی برگزیدگان این مرحله، افزود: غلامحسین فاتحی در رشته صحیفه سجادیه از جمله برگزیدگان است که این چهره قرآنی استان سال گذشته موفق شد مقام دوم کشور را در این رشته کسب کند.
امیری گفت: بتول اسداللهی، اسماعیل حسنی، مرجان حقانی، منصوره رضوان قهفرخی و مریم رضوان قهفرخی همگی در رشته معارف نهجالبلاغه در آزمون مرحله مقدماتی حضور دارند.
وی با بیان اینکه این برگزیدگان بر اساس شیوهنامه فنی و اجرایی مسابقات به مرحله مقدماتی که به شیوه مجازی و برخط برگزار میشود راه یافتند، افزود: این آزمون برخط در روزهای آینده بهصورت همزمان با سراسر کشور برگزار میشود و برگزیدگان به فینال رشتههای معارفی در آذرماه در شهر مقدس قم راه خواهند یافت.
امیری گفت: امسال در مجموع ۴۱۰ خانم و آقا در مسابقات سراسری قرآن کریم ثبتنام کردند که از این تعداد، ۱۵۹ نفر در رشتههای معارفی حضور دارند.
سال گذشته در چهلوهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری، ۱۹۸ نفر در رشتههای معارفی حضور داشتند که غلامحسین فاتحی توانست رتبه دوم کشور را در رشته صحیفه سجادیه کسب کند.