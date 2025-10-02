

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چهره آزاد گفت: شکستگی در خط انتقال آزبست ۵۰۰ میلی‌متری شهر زارچ که جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد، با تلاش شبانه‌روزی دو اکیپ از واحد‌های اتفاقات این امور در مدت پنج ساعت ترمیم شد.

او با اشاره به تأمین هزینه‌های این عملیات از محل اعتبارات داخلی شرکت افزود: برای اجرای این عملیات حدود ۲۵۰ میلیون ریال هزینه شد که با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق، از بروز اختلال در خدمات‌رسانی به مردم جلوگیری شد.

مدیر امور آبفای زارچ تأکید کرد: حفظ پایداری شبکه و تأمین آب سالم و بهداشتی برای شهروندان، مهم‌ترین اولویت شرکت آبفا است و تمامی اقدامات در این زمینه با سرعت، دقت و کمترین تأثیر بر زندگی مردم انجام می‌شود.