به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت‌های فناور و فن‌آفرینان سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت جشنواره، طرح‌ها و محصولات خود را در این رقابت ملی ثبت کنند.

دوره بیستم این رویداد در دو بخش اصلی مسابقه‌ای و غیرمسابقه‌ای برگزار خواهد شد که در بخش رقابتی طراحان کسب‌وکار، فناوران نوپا و رشدیافته و فناور ان صنعت ساز می‌تواند شرکت کنند.

در بخش غیرمسابقه‌ای جشنواره فرصت‌های تعامل و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند که شامل نمایشگاه فناوری، نشست‌های تخصصی، تعامل کسب‌وکار‌ها و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک خواهد بود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ به وب‌سایت جشنواره به نشانی www.Shtf.ir مراجعه کنند و همچنین شماره تلفن ۰۳۱۳۳۹۳۱۰۰۵ برای پاسخگویی به متقاضیان در دسترس است.

جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال ۱۳۸۰ تاکنون بستری برای جذب سرمایه‌گذاری، تجاری‌سازی فناوری و ایجاد ارتباط میان بخش صنعت و صاحبان ایده فراهم کرده است.