رهبر انصار الله یمن با اشاره به اینکه طرح ترامپ برای فلسطین یک طرح کاملا اسرائیلی است، گفت: در طرح ترامپ عنوان کشور فلسطین حتی در سطح شکلی و صوری که برخی کشورهای غربی آن را به رسمیت شناخته‌اند مورد قبول قرار نگرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصار الله گفت: دشمن اسرائیلی متکی به شراکت و حمایت آمریکا، و اهمال هولناک برخی کشور‌های عربی و اسلامی است.

وی افزود: بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، شهید و زخمی شده‌اند و آوارگان و شهروندانی که همچنان در محله‌های محاصره‌شده شهر غزه هستند، هدف حمله قرار می‌گیرند. دشمن اسرائیلی همچنان از گرسنگی دادن به عنوان ابزار نسل‌کشی علیه ملت فلسطین استفاده می‌کند. دشمن اسرائیلی به تخریب باقی‌مانده برج‌ها و خانه‌ها ادامه می‌دهد و در پی نابود کردن همه محله‌های مسکونی است تا دیگر قابل سکونت نباشند.

رهبر انصار الله یمن تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به کوچاندن اجباری مردم به مناطقی نا امن و فاقد هرگونه امکانات برای زندگی ادامه می‌دهد. کودکان در غزه یا شهید می‌شوند، یا گرسنه هستند یا تحت تهدید دائمی بمباران اسرائیل قرار دارند. دشمن اسرائیلی به هدف قرار دادن زنان و کودکان افتخار می‌کند و روش‌های او در این زمینه پر از وحشی‌گری، پستی، لذت‌بردن از جنایت و نمایش قدرت علیه آنان است.

عبدالملک بدرالدین تاکید کرد: صحنه‌های غزه رساتر از هر توصیف و بیانی است و مهم است که آنچه در غزه رخ می‌دهد، دنبال شود تا حس مسئولیت بیدار و اهمیت موضع‌گیری در این خصوص درک شود. بی‌توجهی به آنچه در غزه می‌گذرد، انکار انسانیت و حقایق مهم منطقه ماست. بی‌تفاوتی، امت ما را از پیامد‌های این واقعه نجات نمی‌دهد.

وی همچنین گفت: دشمنان صهیونیستی در این روز‌ها به صورت گسترده‌ای مسجدالاقصی را هتک حرمت کرده‌اند. دشمنان همچنین به هر شکل ممکن به تخریب و حمله در کرانه باختری ادامه می‌دهند.

عشایر ، هدفی برای حملات اشغالگران صهیونیست

رهبر جنبش انصار الله یمن گفت: دشمنان حتی در کرانه باختری به عشایر در مناطق چرای دام‌ها حمله می‌کنند.

وی افزود: دشمنان با هدف تغییر ساختار جمعیتی در کرانه باختری، به کوچاندن اجباری مردم فلسطین از اردوگاه‌های کرانه باختری ادامه می‌دهند. ربودن و شکنجه اسرا و ستم به آنان در کرانه باختری ادامه دارد. دشمنان در تلاش برای قانونی جلوه دادن قتل اسرای فلسطینی هستند و تعدادی از اسرا زیر شکنجه به شهادت رسیده‌اند. دشمن اسرائیلی به کشتن اسرای فلسطینی اکتفا نمی‌کند و در پی قانونی کردن جنایات خود علیه اسرا است. جنایت را نمی‌توان قانونی کرد؛ جنایت همچنان جنایت و تجاوز همچنان تجاوز است.

آنچه به عنوان «طرح ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام شد، برای اعمال اصلاحات بیشتر به نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه شد تا این طرح شامل همه خواسته‌های اسرائیل شود.

بدرالدین گفت: طرح آمریکایی-اسرائیلی هیچگاه شامل حاکمیت فلسطین بر نوار غزه نبوده است، آنها تلاش کردند یک نهاد اداری دیگر از آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگران ایجاد کنند. پیشنهاد ترامپ حتی از جانب تشکیلات خودگردان فلسطین هم پذیرفته نشد و عنوان «کشور فلسطین» که از جانب برخی کشور‌های غربی به رسمیت شناخته شد، حتی به صورت ظاهری هم این طرح مورد قبول واقع نشد. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اقدام برخی کشور‌های اروپایی را در به رسمیت شناختن کشور فلسطین قبول ندارند. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها سعی دارند نوار غزه را به منطقه‌ای خالی از هرگونه حضور نیرو‌های مقاومت و مجاهد برای ملت فلسطین تبدیل کنند.

رهبر جنبش انصارالله یمن ادامه داد: اسرائیلی‌ها در اعلامیه ترامپ، بند‌هایی برای خلع سلاح مقاومت و کوچاندن مجاهدان از نوار غزه گنجانده‌اند. اعلامیه آمریکایی پس از اعتراض و خشم جهانی نسبت به وحشی‌گری، تجاوز و نسل‌کشی که دشمن اسرائیلی با مشارکت آمریکا علیه ملت فلسطین انجام می‌دهد، صادر شد.

میزان جنایت‌های رژیم صهیونیستی به سطحی هولناک و فجیع رسیده است

سید عبدالملک بدر الدین گفت: میزان جنایت‌های رژیم یهودی- صهیونیستی با مشارکت آمریکا در غزه علیه ملت فلسطین در «جنایت قرن و عصر» به سطحی هولناک، وحشتناک، فجیع و شرم‌آور برای همه جوامع انسانی رسیده است. بسیاری از رهبران و نخبگان در کشور‌های مختلف جهان درباره نسل‌کشی اسرائیل و گرسنگی دادن به نوزادان تا حد مرگ صحبت می‌کنند. این روش بی رحمانه علیه مردم نوار غزه به حدی رسیده است که دولت‌ها و نظام‌های کشور‌های مختلف را از اینکه هیچ صدایی برای ابراز اعتراض کشور‌های خود و مردمشان نسبت به میزان جنایت و ظلم اسرائیل نداشته باشند، در تنگنا قرار داده است.

وی افزود: اکثر دولت‌های همکار با اسرائیل مجبور شدند حتی به صورت ظاهری، اقدام به "به رسمیت شناختن" کشور فلسطین کنند تا اعتراض خود را نسبت به ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی نشان دهند. خشم و نارضایتی جهانی همراه با فعالیت‌های مستمر در سراسر جهان، چه در اروپا، آمریکا، استرالیا و دیگر نقاط جهان اهمیت بسیاری دارد و برای حمایت از ملت فلسطین و مظلومیت آن، فشار مداومی بر دولت‌ها و نظام‌های کشور‌های مختلف وارد می‌کند. فعالیت‌ها علیه دشمن اسرائیلی در برخی کشورها، مانند ایتالیا، در حال افزایش است و شامل کارگران بندرها، اتحادیه‌ها و مردم می‌شود.

رهبر جنبش انصارالله یمن ادامه داد: فعالیت‌های مردمی در برخی کشور‌های اروپایی، حکومت‌ها را به اتخاذ مواضع سیاسی وادار کرده است. یکی از روش‌هایی که آمریکایی‌ها از ابتدای تجاوز اسرائیل علیه غزه از آن استفاده کرده‌اند، دور زدن اعتراض جهانی است زمانی که صدای اعتراض‌ها بلند می‌شود. وقتی آبروی آمریکا تحت تأثیر خشم مردمی در کشور‌های مختلف قرار می‌گیرد، واشنگتن نگران این می‌شود که این امر به مواضع عملی تبدیل شود؛ بنابراین با اقداماتی که به ظاهر راه حل‌هایی برای رفع مشکلات مردم فلسطین ارائه می‌دهند، این خشم و نارضایتی را دور می‌زند.

عبدالملک بدرالدین گفت: این اقدامات آمریکا معمولاً به طور واضح، برای ملت فلسطین توهین آمیز است، همان‌طور که در طرح «پل دریایی» هم دیده شد. پل دریایی تحت عنوان «ارسال کمک به مردم فلسطین» از یک طرف در خدمت اهداف آمریکا بود و از طرف دیگر نمایشی برای کمک رسانی‌ها به غزه بود، اما بعد‌ها برای مردم روشن شد که پل دریایی صرفاً یک عملیات فریب و نمایش بوده و هیچ فایده‌ای نداشته است.

مؤسسه انسانی غزه عنوانی فریبنده و ابزاری برای کشتار مردم فلسطین است

سید عبدالملک بدر الدین تصریح کرد: وقتی اوضاع به سطح بسیار وحشتناکی از گرسنگی در نوار غزه رسید، آمریکایی‌ها به سمت آنچه «مؤسسه انسانی غزه» نامیده می‌شود، روی آوردند. «مؤسسه انسانی غزه» عنوانی بسیار فریبنده است و برای جهانیان آشکار شد که این مؤسسه ابزاری برای کشتار و هتک حرمت مردم فلسطین است.

وی گفت: اقدامات آمریکایی‌ها همیشه در خدمت دشمن اسرائیلی و در چارچوب مشارکت با او، برای هدف قرار دادن مردم فلسطین انجام می‌شود. طرح ترامپ به نتانیاهو ارائه شد تا او اصلاحات بیشتری روی آن اعمال کند و این طرح کاملا اسرائیلی شود.

رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: نتانیاهوی جنایتکار اعتراف کرد که طرح ترامپ شامل خواسته‌های اسرائیل در غزه است. ترامپ جنایتکار هم در چارچوب خدمت به اسرائیل درباره طرح خود صحبت کرد و به اقدامات قبلی خود از جمله به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اشاره کرد. اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل یکی از خطرناک‌ترین و بدترین اقدامات او علیه مسئله فلسطین و همه امت اسلامی بود.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند در چارچوب خدماتی که به اسرائیل ارائه می‌دهند، حق فلسطینیان را به وضوح مصادره کنند و حتی اجازه نمی‌دهند تشکیلات خودگردان نوار غزه را تحت مدیریت خود داشته باشد. آنچه در سطح جهان مرسوم و به رسمیت شناخته شده، این است که حق تعیین سرنوشت متعلق به خود مردم باشد؛ با این وجود، چگونه حق مردم فلسطین در اداره نوار غزه به دست خودشان را سلب می‌کنند؟

سید عبدالملک بدرالدین گفت: اینکه ترامپ ریاست آنچه را «شورای صلح» نامیده می‌شود، بر عهده دارد، در واقع به این معناست که این شورا «شورای مصادره حقوق فلسطینیان» است و این عنوان واقعی برای مقدمه چینی به منظور اعمال سیطره اسرائیل است. انگلیس تحت عنوان قیمومت، بر فلسطین تسلط یافت، آن را به یهودیان صهیونیست تحویل داد، به آنها برای اشغالگری کمک کرد و تسلیحات را در اختیار آنها گذاشت.

وی افزود: انگلیس مردم فلسطین را سرکوب و به آنها ظلم کرد تا یهودیان صهیونیستی به سطحی برسند که اطمینان یابند قادر خواهند بود بر فلسطین سیطره داشته باشند. آمریکایی‌ها می‌خواهند مردم فلسطین در غزه را از همه حقوق و از هر ابزاری برای دفاع از خود خلع کنند.

آمریکا تلاش دارد، کشور‌های عربی را برای خدمت به رژیم اشغالگر بسیج کند

سید عبدالملک بدر الدین گفت: آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند، نظام کشور‌های عربی را برای خدمت به دشمن اسرائیلی بسیج کنند. ترامپ صریحاً گفته است که نظام‌های کشور‌های عربی باید مسئولیت خلع سلاح مقاومت فلسطین، از جمله حماس، گردان‌های قسام و دیگر گروه‌ها را بر عهده بگیرند.

وی افزود: ترامپ می‌خواهد، کشور‌های عربی نقش خلع سلاح ملت فلسطین را به عهده بگیرند و این ماموریت بسیار کثیفی در هدف قرار دادن مردم فلسطین است. ترتیباتی که ترامپ اعلام کرده، در چارچوب تغییر خاورمیانه و اینکه اسرائیل نماینده آن در منطقه باشد، مطرح شده است، رویکرد آمریکا روشن است؛ تغییر خاورمیانه به نفع دشمن اسرائیلی و به قیمت از دست رفتن آزادی، استقلال، کرامت، دین و حقوق مردم کشور‌های عرب و اسلامی. ترامپ در سخنرانی دیگری تأکید کرد، به دنبال بازگرداندن سلطه آمریکا بر جهان بوده است.

رهبر جنبش انصار الله یمن تصریح کرد: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با هم به دنبال تسلط بر دیگر ملت‌ها و کشور‌ها هستند، اما بیشترین آسیب به امت اسلامی وارد شده است. بسیاری از کشور‌ها در موقعیت مخالفت و رقابت هستند، اما برخی کشور‌ها مانند چین، روسیه، کوبا، کره شمالی، ونزوئلا و دیگر کشور‌ها آزادی خود را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها به شدت به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا چشم طمع دارند. کشور‌های عربی به هیچ وجه نباید به ابزاری برای فشار بر ملت فلسطین و مقاومت و مجاهدان آن تبدیل شوند. نظام‌ها و حکومت‌های عربی و اسلامی نباید برای اجرای طرح ترامپ که حقوق فلسطینی‌ها را مصادره و سیطره اسرائیل را تثبیت می‌کند، اقدام کنند. اعمال فشار کشور‌های عربی و اسلامی بر مقاومت فلسطین، خیانت به مردم فلسطین و خدمت به دشمن اسرائیلی و در خدمت منافع اوست.

سید عبدالملک بدرالدین گفت: ملت فلسطین ملت آزادی است و گروه‌های مقاوم آن تصمیم‌های خود را با پایبندی به اصول و حقوق مشروع و اصیل ملت فلسطین اتخاذ می‌کنند. هدف آمریکا و اسرائیل این است که ملت فلسطین، مقاومت و مجاهدان آن، میان ادامه نسل‌کشی و اشغالگری یا تسلیم شدن یکی را انتخاب کنند.

وی افزود: آمریکا با بیان اینکه حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی طرح صلح را نپذیرفته‌اند، مردم را فریب می‌دهد. برادران مجاهد فلسطینی به اصول و حقوق ثابت مسئله عادلانه ملت فلسطین پایبند هستند. پاسخ‌های گروه‌های فلسطینی در چارچوب اقدامات هوشمندانه برای خنثی کردن روش‌های فریبکارانه دشمن است. مهم این است که کشور‌های عربی و برخی نظام‌های کشور‌های اسلامی به ابزاری برای اعمال فشار بر گروه‌های فلسطینی تبدیل نشوند، بلکه باید در کنار آنها باشند

رهبر جنبش انصار الله یمن گفت: باید از گروه‌های فلسطینی حمایت شود تا فریبکاری آمریکا و اسرائیل آشکار گردد و حقوق مشروع ملت فلسطین و اصول پایدار آنها حفظ شود. اگر دولت‌ها و نظام‌های امت و ملت‌ها به اطاعت از آمریکا و اسرائیل روی آورند، نتیجه قطعی، شکست بسیار سنگین خواهد بود. اهداف آمریکا و اسرائیل در طرح صهیونیستی، مصادره آزادی و کرامت امت، نابودی هویت اسلامی، اشغال سرزمین‌های آنها، به بندگی گرفتن و تحقیر مردم است.

وی افزود: مجاهدان در نوار غزه با وجود طولانی بودن زمان محاصره، کشتار و تجاوز، به عملیات شجاعانه خود در بیشتر محور‌های نبرد ادامه داده‌اند.

سید عبدالملک بدر الدین در بخش دیگری از سخنانش گفت: همه می‌دانند که عملیات ما در دریا نتایج مهمی در توقف فعالیت‌های بندر «أم الرشراش» (ایلات) به همراه داشت و خسارات اقتصادی بزرگی به دشمن اسرائیلی وارد کرد.

هاد در راه خدا فریضه اسلامی عظیم و مقدسی است

رهبر جنبش انصار الله یمن همچنین تصریح کرد: مردم ما برای «جهاد در راه خدا» اقدام می‌کنند و آن را فریضه اسلامی عظیم و مقدسی می‌دانند که دستاورد‌های بزرگی در دنیا و آخرت به همراه دارد. موضع ما به عنوان «جهاد در راه خدا» به خدا متصل است؛ ما در چارچوب دستورات و هدایت او حرکت می‌کنیم و این موضع موضعی بدون تدبیر یا بیهوده یا مسخره نیست. موضع ما در چارچوب دستورات و هدایت حکیمانه خداوند در کتاب مقدس او و در چارچوب تکالیف، وظایف و ایمانی و دینی عظیم و مقدس ما قرار دارد. موضع مردم ما بر مبانی عظیمی استوار و موضعی بسیار مسئولانه و در خور عقل و آگاهی نسبت به خطر دشمن صهیونیستی است. موضع مردم ما موضعی عظیم، مهم و تأثیرگذار است.

سید عبدالملک بدرالدین گفت: فداکاری‌های ما در راه خدا، حساب شده و نتیجه بخش هستند. هر آنچه ما در چارچوب این موضع عظیم ارائه می‌دهیم، حساب شده و ثمربخش است.

رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: سرنوشت محتوم دشمن صهیونیستی در کتاب خدا زوال اوست. باید به تلاش برای ارتقاء و ساختن توانایی‌های نظامی و پایه‌گذاری وضعیت اقتصادی خود بر اساس مواجهه با چالش‌ها و خطرات ادامه دهیم. از مردم یمن خواسته شده است که فردا در روز جمعه میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها بیایند و به امید خدا، شاهد حضوری عظیم در میدان السبعین در پایتخت صنعاء و دیگر استان‌ها و میادین خواهیم بود. امیدواریم حضور در راهپیمایی‌های جمعه، گسترده، عظیم و انبوه باشد که این فعالیت تجسم ارزش‌های مردمی است که از ایمان و کرامت انسانی برخوردار هستند.