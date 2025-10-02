با آغاز روند کاهشی دما از امروز، پنجشنبه در خراسان رضوی، بیشتر مناطق استان، شب‌های سرد پاییزی را تجربه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای شبانه در اواسط هفته آینده نسبت به شب گذشته بین شش تا هفت درجه کاهش می‌یابد و دمای شبانه در نواحی سردسیر و کوهستانی نیز به کمتر از پنج درجه می‌رسد.

آذر رضایی پور اضافه کرد: دمای روزانه در هفته پیش رو تغییرات خاصی نسبت این هفته نخواهد داشت، دمای شبانه مشهد نیز در یکشنبه هفته آینده به حدود ۹ درجه خواهد رسید.

او اظهار کرد: وزش باد توام با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز از دیگر پدیده‌های استان به خصوص نواحی بادخیز است که در این خصوص نیز هشدار سطح زرد صادر شده است.

رضایی پور ادامه داد: در شبانه روز گذشته، فریمان با هفت درجه سردترین و بردسکن با ۳۴ درجه گرم‌ترین شهرستان استان بوده و در همین مدت نیز نوسانات دمایی ۱۴ تا ۲۹ درجه به ثبت رسیده است.