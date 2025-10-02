پخش زنده
وزیر اسبق جهاد سازندگی گفت: کشور با وجود همه چالشها، از ظرفیت انسانی، منابع طبیعی و زیرساختی کافی برخوردار است و با مدیریت جهادی و روحیه انقلابی میتوان بر مشکلات فائق آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا فروزش در سیوهفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد با تأکید بر تداوم مکتب جهاد در شرایط امروز کشور، تولید و تأمین امنیت غذایی را مهمترین عرصه جهاد خواند و وحدت، ثبات مدیریتی و توجه ویژه به خانوادههای ایثارگران و تولیدکنندگان را خواستار شد.
وی با تأکید بر اینکه جهاد کشاورزی یک مکتب است نه یک سازمان، گفت: امروز نیز همان روحیه ایثار، اخلاص و کار بیادعا باید در عرصه تولید و کشاورزی کشور جاری باشد.
وزیر اسبق جهاد سازندگی با مرور نقش بیبدیل جهاد در دوران دفاع مقدس، افزود: مهندسی رزمی جهاد در شرایط سخت جنگ با کمترین امکانات و بیشترین مسئولیتها خوش درخشید. امروز نیز بخش کشاورزی در خط مقدم امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور قرار دارد.
فروزش با اشاره به وابستگی مستقیم معیشت بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور به عملکرد بخش کشاورزی، گفت: مسئولیت جهاد کشاورزی امروز، نهفقط تولید محصول، بلکه تضمین امنیت ملی است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهای ظالمانه افزود : جهاد کشاورزی باید با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، کاهش وابستگی و افزایش بهرهوری در تولید، نقش کلیدی خود را ایفا کند.
وزیر اسبق جهاد سازندگی با توصیه به مدیران برای تقویت فضای گفتوگو، همدلی و اعتماد در میان نیروهای جهادی، گفت: گفتوگوی صادقانه و وحدت درونی، رمز عبور از بحرانها است.
فروزش، ثبات در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها را عامل مهمی در پیشبرد اهداف دانست و بر لزوم رسیدگی به خانوادههای شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد تأکید کرد و افزود: این عزیزان سرمایههای معنوی نظام هستند و باید مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرند.
وزیر اسبق جهاد سازندگی با بیان اینکه امروز جهاد در سنگر تولید است، گفت: کشور با وجود همه چالشها، از ظرفیت انسانی، منابع طبیعی و زیرساختی کافی برخوردار است و با مدیریت جهادی و روحیه انقلابی میتوان بر مشکلات فائق آمد.