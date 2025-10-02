آبگرفتگی منازل و معابر در بندرانزلی
تا کنون حدود ۲۰ واحد مسکونی در بندرانزلی در دچار آبگرفتگی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان از روز سه شنبه تا کنون ۲۹۵ میلی متر باران باریده که بر اثر شدت بارش ها حدود ۲۰ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شد.
همچنین شدت بارش باران موجب غرقابی شدن ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر و لغو دیدار دو تیم ملوان بندرانزلی و خیبر خرم آباد شد.