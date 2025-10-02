پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم را با تکریم از سرمایه گذاران پاسخ دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید شمسالدین حسینی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: امروز اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختارها است و اجرای دقیق قانون برنامه هفتم و قوانین مرتبط با تولید و سرمایهگذاری میتواند بسیاری از چالشها را برطرف کند.
او، مهمترین چالش پیشروی تولید و سرمایهگذاری را ناترازیهای ساختاری دانست و تصریح کرد: رفع این ناترازیها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف سازد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریمهای خارجی را یکی دیگر از عوامل فشار بر اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تقویت بخش خصوصی ضرورتی اجتنابناپذیر است و هر اندازه فشارهای بیرونی بیشتر شود، باید زمینههای مشارکت فعالتر بخش غیردولتی فراهم شود.
سید شمسالدین حسینی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: قانون برنامه هفتم بسیاری از مسائل اقتصادی را پوشش داده است و نیازی به قانونگذاریهای مکرر وجود ندارد و اجرای دقیق این قانون، به جای تدوین قوانین جدید، میتواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را رفع کند.
او همچنین بر اهمیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون تأمین مالی تولید تأکید کرد و گفت: این قوانین در صورت اجرا میتوانند موانع غیرضروری پیشروی بخش خصوصی را بردارند و مسیر سرمایهگذاری را هموار سازند.