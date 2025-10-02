به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ میزان سهمیه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و محدودیت‌هایی که این کارت‌ها دارند مشکلاتی را برای برخی از شهروندان در مهاباد ایجاد کرده و علاوه بر آن مسافرپذیر بودن مهاباد هم موجب افزایش استفاده از کارت‌های جایگاه‌ها شده است.

در همین خصوص خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای برای پیگیری موضوع و روند ارائه سوخت با کارت‌های آزاد به چند جایگاه سوخت شهر سر زده و به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است.

تعدادی از شهروندان از ناکافی بودن سهمیه یارانه‌ای و آزاد سوخت می‌گویند.

کارت سوخت جایگاه‌ها هم سهمیه مشخصی دارد و اغلب در نوبت صبح به اتمام می‌رسد.

باتوجه به میزان مصرف بالای بنزین درکشور در مقایسه با میزان تولید آن، نظارت و سهمیه‌بندی قطعاً امری ضروری است؛ اما باید مسئولان هم با برنامه‌ریزی و اقدامات عملی بستر را برای مصرف درست و عادلانه سوخت و کاهش مشکلات مردم فراهم کنند.