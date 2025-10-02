در بازدید وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بافت تاریخی بلادشاپور دهدشت اختصاص ۵۶ میلیارد تومان به مرمت این اثر مهم تاریخی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این بازدید، یدالله رحمانی استاندار، سید محمد موحد نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی وزیر میراث فرهنگی را همراهی کردند.

جمعی از مردم شهر دهدشت نیز همزمان با این بازدید در محل بلادشاپور حضور یافتند و خواستار بازسازی و مرمت هر چه سریع‌تر نقاط مختلف این بافت تاریخی شدند. آنان با اشاره به رها شدن این منطقه، از حضور معتادان در برخی نقاط آن گلایه کردند.

یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که مبلغ ۵۶ میلیارد تومان برای تکمیل، بازسازی و مرمت بافت تاریخی دهدشت اختصاص یافته است.