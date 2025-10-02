پخش زنده
با حضور کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر در روستای یزدکان خوی بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی از خدمات رایگان پزشکی و آموزشی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با مشارکت جمعیت هلالاحمر و حضور فرماندار خوی، کاروان سلامت به مناسبت هفته دفاع مقدس در روستای یزدکان برگزار شد و بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی از خدمات رایگان پزشکی و آموزشی بهرهمند شدند.
کاروان سلامت شهرستان خوی به مناسبت هفته دفاع مقدس در روستای یزدکان برگزار شد. علی ولینژاد، رئیس جمعیت هلالاحمر خوی، اعلام کرد این کاروان با هدف ارائه خدمات پزشکی و آموزشی به اهالی مناطق دورافتاده برگزار شد.
در این طرح، خدمات تخصصی و عمومی پزشکی با حضور یک پزشک عمومی و یک چشمپزشک ارائه شد و بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی روستا از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدند.
غلامحسین آزاد، فرماندار خوی، ضمن بازدید از روند اجرای کاروان سلامت، از کارگاههای آموزشی آگاهی از خطرات مین نیز بازدید کرد.
وی در پایان، از زحمات مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی و رئیس جمعیت هلالاحمر خوی به پاس اجرای طرحهای درمانی و آموزشی در مناطق دورافتاده تقدیر کرد.
این طرح شامل ارائه خدمات متنوع دیگری نیز بود که با مشارکت مربیان و اعضای داوطلب جمعیت هلالاحمر انجام شد؛ از جمله توزیع اقلام بهداشتی، غربالگری فشار خون، برگزاری کلاسهای آموزشی جوانی جمعیت و فرزندآوری و آموزش امداد و کمکهای اولیه به اهالی روستا.
کاروان سلامت شهرستان خوی با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و آگاهیبخشی در زمینه مسائل پزشکی و امدادی، به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.