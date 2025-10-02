به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بردسکن در مراسم نواختن زنگ جشن عاطفه‌ها در آموزشگاه دخترانه شهید اسلامی‌مقدم بردسکن، گفت: بیش از ۱۲۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش این نهاد هستند که در این پویش مورد حمایت قرار می‌گیرند.

جواد حسن‌زاده افزود: زنگ جشن عاطفه‌ها همزمان در ۲۰۰ فضای آموزشی شهرستان بردسکن نواخته شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن هم گفت: این پویش اجتماعی-فرهنگی با همکاری اداره آموزش و پرورش و کمیته امداد، با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، احسان و نیکوکاری، برگزار شد.

حبیب الله حاجی‌زاده افزود: از مجموع بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز این شهرستان، بیش از ۳۰ درصد جزو دانش‌آموزان بی‌بضاعت و محروم هستند.

وی ادامه داد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده از دانش‌آموزان هر مدرسه، صرف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند همان مدرسه می‌شود تا حس همدلی و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان تقویت شود.