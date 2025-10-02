پخش زنده
جمعی از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد امروز به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی میهمان رئیس پلیس مهاباد بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد امروز جلسهای متفاوت داشت و میزبان جمعی از اعضا و دانش آموزان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد بود.
دانشآموزانی که هرکدام در مسیر هنر و فرهنگ و ادبیات قدم برمیدارند و میگویند امنیت و آسایش جامعه را مدیون سبز پوشان نیروی انتظامی هستند.
سرهنگ رسولیان هم در جمع اعضای کانون درباره نحوه تأمین امنیت شهر توسط همکارانش به دانشآموزان توضیحاتی ارائه داد.
در پایان این نشست جوایزی به پاس قدردانی از سوی فرمانده انتظامی مهاباد به دانشآموزان اهدا شد.