پخش زنده
همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س) مراسمهای عزاداری بارگاه نورانی آن حضرت در شهر قم به صورت زنده برای بینندگان شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «روضه بانوان» با سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد در شبستان امام خمینی (ره) ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۰ مهر بر روی آنتن شبکه قرآن سیما میرود.
آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت معصومه (س) با سخنرانی حجت الاسلام سید حسین مومنی در صحن امام رضا (ع) روز پنجشنبه ساعت ۱۶:۱۵ پخش میشود.
برنامه «شبستان» ویژه شب شهادت بانوی کرامت از شبستان امام خمینی (ره) ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه روانه آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میشود.
روز جمعه ۱۱ مهر نیز پخش زنده قرائت دعای کمیل با سخنرانی حجت الاسلام حسین مومنی در ساعت ۰۰:۳۰ نیمه شب، قرائت دعای ندبه با سخنرانی حجت الاسلام محمدرضا عابدینی ساعت ۶ صبح و برنامه «کرسی تلاوت فاطمی» با سخنرانی حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم ساعت ۱۶ در قاب شبکه قرآن ومعارف سیما قرار میگیرد.
همچنین پخش مراسم «شبستان» با سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری در ساعت ۱۰ صبح و سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی در ساعت ۱۸:۳۰ از دیگر برنامههای شبکه قرآن و معارف سیما در روز شهادت حضرت معصومه (س) است.