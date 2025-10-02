مراسم‌های عزاداری کریمه اهل بیت (ع) از بارگاه ملکوتی آن حضرت از شبکه قرآن سیما

همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س) مراسم‌های عزاداری بارگاه نورانی آن حضرت در شهر قم به صورت زنده برای بینندگان شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.