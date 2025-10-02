پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر پیگیری حقوقی تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به کشورمان افزود: هدف اصلی ما از پیگیریهای حقوقی تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به کشورمان اینست که اجازه ندهیم خون شهدای این تجاوز آشکار به کشور پایمال شود و صدای مظلومیت شهدا و خانوادههای ایشان را به گوش جهانیان برسانیم.