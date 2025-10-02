اسماعیل شفیعی سروستانی، مدیرمسئول موسسه فرهنگی موعود و سردبیر نشریه ماهانه موعود درحاشیه این مراسم در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت:"دانشنامه مؤلفان مهدوی" مجموعه‌ای از آثار مرجع است که به معرفی مؤلفان حوزه فرهنگ مهدوی از قرن اول تا قرن پنجم هجری قمری می‌پردازد.

سروستانی افزود: در این دانشنامه شرح حال، سوانح زندگی و تلاش‌های علمی عالمان بزرگی که در شرایط سخت تاریخی به تالیف آثار مهدوی پرداخته‌اند گردآوری شده است.

وی هدف از تدوین این اثر را احیای نام و آثار عالمان برجسته فرهنگ مهدوی در عصر غیبت دانست و اظهار داشت: این دانشنامه می‌تواند به عنوان میراثی ارزشمند و ذخیره‌ای بزرگ برای بازسازی فرهنگی و فکری شیعه مورد استفاده قرار گیرد.

شفیعی سروستانی افزود: معرفی الگو‌ها و اسوه‌هایی از میان این مؤلفان می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

مدیرمسئول موسسه فرهنگی موعود از انتشار مجموعه‌های بعدی این طرح خبر داد و گفت: دانشنامه راویان احادیث مهدوی که در دو جلد تدوین شده، هم‌اکنون در مرحله پایانی ویرایش قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری منتشر شود.

تدوین دانشنامه " مؤلفان فرهنگ مهدوی" بیش از هفت سال به طول انجامیده و این اثر معادلی در جهان اسلام ندارد.