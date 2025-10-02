سرمازدگی به دو هزار و ۴۴۰ هکتار از زمین های کشاورزی فریدن خسارت زد.

خسارت سرمازدگی به دو هزار و ۴۴۰ هکتار از زمین های کشاورزی فریدن

خسارت سرمازدگی به دو هزار و ۴۴۰ هکتار از زمین های کشاورزی فریدن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: در پی سرمازدگی چند روز اخیر به هزار و ۷۰۰ هکتار سیب زمینی، ۵۰۰ هکتار ذرت و ۲۲۰ هکتار علوفه یونجه، خسارت وارد شد.

محمدزمان احمدی افزود: حدود ۳۰ هزار تن سیب زمینی آسیب دیده است و سرمازدگی ۵۰ درصد از این محصول را در شهرستان فریدن از بین برده و نیز کاهش کیفیت ۵۰ درصد محشول باقیمانده را در پی داشته است.

به گفته وی سرمازدگی ۵۰ درصد ذرت را از بین برد و علوفه یونجه نیز به کلی از بین رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن اضافه کرد: کشاورزان این شهرستان حدود ۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال خسارت دیده اند که بیشترین آسیب به محصول سیب‌زمینی وارد شده است.

وی بیان کرد: کشاورزانی که اراضی و محصولات خود را زیر پوشش بیمه قرار داده‌اند، می‌توانند برای دریافت خسارت‌ ، به دفاتر بیمه مربوطه مراجعه کرده و با تکمیل مراحل اداری، مطالبات خود را دریافت کنند.

شهرستان فریدن با ۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و یک هزار و ۲۰۰ هکتار باغ، در ۱۵۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.