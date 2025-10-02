پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه، از رفع تصرف و خلع ید ۱۵ هزار متر مربع از اراضی ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بختیار سعدون در تشریح این خبر گفت : ۱۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در پلاکهای خانلر، میرآباد، شیوه بیرو و پولیه این شهرستان رفع تصرف و خلع ید شد.
وی گفت: همچنین به منظور حفاظت و صیانت از انفال و بیت المال و جلوگیری از تصرفات افراد سودجو و ساخت و سازهای غیر مجاز، یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان با همکاری پاسگاههای انتظامی حوزههای مربوطه ، نسبت به تخریب ساخت و ساز و قلع و قمع ۲۶۰ اصله درختان غرس شده در اراضی ملی پلاکهای مزبور اقدام کرد.