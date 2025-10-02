برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که در شهر‌ها ثبت نام کرده اند و خواهان زندگی در روستا باشند، یک میلیون قطعه زمین اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح مشارکتی ساخت چهار هزار و ۵۲ واحد مسکونی در منطقه شرق مشهد گفت: به این متقاضیان، یک زمین ۹۹ ساله و وام چهار میلیارد ریالی بلند مدت ۲۰ ساله با سود پنج درصد داده می‌شود تا مسکن خود را در روستا بسازند.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، مسئولیت اصلی بنیاد مسکن را محرومیت زدایی و ساخت مسکن برای محرومان ذکر کرد و افزود: در دولت سیزدهم مصوب شد ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان تامین شود که دولت جدید نیز همان تصمیم را عملیاتی کرده است.

او ادامه داد: از این تعداد دو هزار و ۳۰۰ واحد سهم خراسان رضوی است که تاکنون زمین هزار و ۳۰۰ واحد تامین و کار ساخت و ساز ۴۰۰ واحد هم آغاز شده است.

روحانی نژاد با بیان اینکه توسعه باید متناسب و متوازن باشد، گفت: امیدواریم که این طرح بزرگ با تامین به موقع منابع مالی در زمان مقرر ۶۰ ماهه به بهره‌برداری برسد.

عملیات اجرایی بزرگترین طرح مشارکتی مسکن با ساخت چهار هزار و ۵۲ واحد امروز در منطقه شهرک رجایی واقع در شرق مشهد آغاز شد.

قرار است این طرح با مشارکت شهرداری مشهد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مدت پنج سال به بهره برداری برسد.