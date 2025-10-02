پخش زنده
امروز: -
طولانیترین تونل جادهای استان کرمانشاه در مسیر جوانرود به ثلاث باباجانی به نام تونل شهید امیرعلی حاجیزاده، امروز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، برای احداث تونل شهید امیر علی حاجی زاده که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شد ۴۲۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
این تونل ۱۰۸۰ متر طول دارد و علاوه بر کاهش تصادفات و صرفهجویی در سوخت، موجب تسهیل تردد و کاهش زمان سفر در این مسیر کوهستانی می شود.
سهولت دسترسی و نزدیکی به مرز عراق، تقویت بازارچه شیخصله و افزایش ترانزیت کالا از دیگر مزایای احداث این تونل است.
در مراسم افتتاح بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و حبیبی استاندار کرمانشاه نیز حضور داشتند.