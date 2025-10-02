پخش زنده
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،جواد کاربخش، روانشناس و رئیس هیئتمدیره تشکل مراکز مشاوره استان کرمان، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: سلامت روان به همان اندازه که مراقبت از جسم اهمیت دارد، میتواند به بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.
وی با اشاره به آغاز هفته سلامت روان (۱۰ تا ۱۶ مهر) افزود: آگاهیبخشی درباره مشکلات روانی، کاهش قضاوتهای منفی در مراجعه به روانشناس و آموزش مهارتهای زندگی از اهداف اصلی برنامه های این هفته است.
کاربخش تأکید کرد: سلامت روان فقط به معنای نداشتن بیماری نیست، بلکه فرد سالم از نظر روانی توانایی مدیریت هیجانها، برقراری روابط اجتماعی مؤثر، مقاومت در برابر فشارهای زندگی و هدفگذاری برای آینده را دارد.
وی برای تقویت سلامت روان را گفتوگو با افراد مطمئن، فعالیت بدنی منظم، خواب و استراحت کافی، تمرین ذهنآگاهی و مراجعه به روانشناس پنح راهکار اساسی برشمرد.