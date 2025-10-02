به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی تعداد مرغ زنده کشف شده در محموله بدون مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های مسئول را ۵۳۰ قطعه اعلام کرد که قاچاقچیان در صدد توزیع خارج از شبکه آن بودند.

وی ارزش محموله مرغ زنده قاچاق را ۲ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مراغه حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان در حال تردد مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ فارسی ادامه داد:با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۳۰ قطعه مرغ زنده بدون هرگونه مجوز حمل و مجوز بهداشتی کشف و خودروی مربوطه توقیف و یک متهم نیز در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

وی گفت:برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاق و توزیع خارج از شبکه طیور با جدیت تمام در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان مراغه‌ای درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.