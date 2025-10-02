کشف محموله قاچاق مرغ زنده در مراغه
فرمانده انتظامی مراغه از کشف و ضبط محموله قاچاق مرغ زنده با هدف توزیع در شبکه مصرف در این شهرستان خبر داد.
وی ارزش محموله مرغ زنده قاچاق را ۲ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مراغه حین گشتزنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان در حال تردد مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ فارسی ادامه داد:با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۳۰ قطعه مرغ زنده بدون هرگونه مجوز حمل و مجوز بهداشتی کشف و خودروی مربوطه توقیف و یک متهم نیز در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
وی گفت:برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاق و توزیع خارج از شبکه طیور با جدیت تمام در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان مراغهای درخواست میشود هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.