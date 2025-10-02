پخش زنده
طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان برای کودکان ۳ تا ۶ سال در مهاباد درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ طرحی برای پیشگیری و درمان اختلالات مربوط به بینایی کودکان.
برای اجرای این طرح کودکانی که متولد یکم مهر ۱۳۹۸ تا ۱۲/۲۹ سال ۱۴۰۱ هستند در این بازه سنی مورد پایش قرار میگیرند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهاباد در این باره گفت: این برنامه در سه سطح اجرا میشود و حدود ۱۲ هزار کودک امسال شامل این طرح خواهند شد..
کریم محمدی افزود: در مرحله اول والدین به پایگاههای سنجش مراجعه میکنند و پس از مراجعه به بینایی سنجی معرفی میشوند و مواردی که نیاز باشد و اگر بینایی سنجی تشخیص دهد به پزشک معرفی و خدمات به آنها ارائه میشود.
محمدی اظهارکرد: کودکانی نیاز به عینک تشخیص داده شوند، برایشان عینک تجویز میشود و بهزیستی برای سنین شش سال به پایین هزینه آن را پرداخت میکند به شرطی که فاکتور هزینهای که انجام دادند را تحویل اداره بهزیستی دهند.
امسال حدود ۱۲ هزار کودک ۳ تا ۶ سال در مهاباد، زیر پوشش برنامه ملی پیشگیری از تنبلی چشم قرار میگیرند.