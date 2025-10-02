حضرت فاطمه معصومه دختر امام موسی ابن جعفر (علیهما السلام) در تاریخ دهم ربیع الثانی و در سن ۲۸ سالگی به سوی معبود شتافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضرت معصومه (س) بانویی هستند که نامشان با ایثار و لایت مداری گره خورده است.

حضرت معصومه (ع) اول ذی القعده سال ۱۷۳ ه. ش در مدینه منوره به دنیا آمدند و از عالی‌ترین فضایل آن حضرت انتساب ایشان به بیت وحی و رسالت و امامت است.

ایشان «بنت» رسول الله صلی الله علیه و آله و «بنت» ولی الله و «اخت» ولی الله و «عمة ولی الله» است و این امر خود سرچشمه سایر فضایل و کمالات معنوی و روحانی آن بزرگوار می‌باشد.

