نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته همواره به عنوان بازوی توانمند نظام در حوزه امنیت داخلی شناخته شده و با حضور میدانی در نقاط مختلف، توانسته است نقشی کلیدی در ایجاد آرامش و احساس امنیت در میان مردم ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اقتدار نظام اسلامی در کنار همبستگی ملی، مرهون تلاش بی‌وقفه نیرو‌های انتظامی است؛ نیرو‌هایی که با حضور در مرزها، شهر‌ها و روستاها، نه تنها با جرایم و تهدیدات مقابله می‌کنند، بلکه با رویکرد اجتماعی و فرهنگی، به ارتقای سرمایه اجتماعی نیز کمک می‌کنند.

شعار هفته نیروی انتظامی امسال «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است و مردم و مسئولان در این روز‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی، بار دیگر تأکید می‌کنند که امنیت پایدار و اقتدار کشور بدون ایثار و فداکاری این نیرو‌ها ممکن نخواهد بود.