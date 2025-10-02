به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ عصر امروز در روبروی شرکت خمیرمایه به وقوع پیوست.

رضا معمارزاده افزود: به دنبال دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حادثه به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از سرنشینان این خودرو به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.