واژگونی خودرو پراید در دزفول یک کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ عصر امروز در روبروی شرکت خمیرمایه به وقوع پیوست.
رضا معمارزاده افزود: به دنبال دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حادثه به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.
وی ادامه داد: متاسفانه یکی از سرنشینان این خودرو به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.