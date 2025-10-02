پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از انجام ۴۵۰۰ شیمیدرمانی در شش ماه نخست امسال در کلینیک آرین آمل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدصادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بازدید از کلینیک آرین آمل با اشاره به انجام ۴۵۰۰ شیمیدرمانی در شش ماه نخست امسال، این مرکز را نمونهای موفق از تلفیق خدمات درمانی، آموزشی و خیریه دانست.
وی گفت: این مرکز با حضور ۴۳ پزشک متخصص و فوق تخصص، علاوه بر درمان، برنامههای گستردهای برای پیشگیری و غربالگری سرطانهای شایع از جمله پستان، روده بزرگ و دهانه رحم اجرا میکند که نقش مهمی در کاهش بار بیماری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
رضایی با تأکید بر تعهد دانشگاه علوم پزشکی به همکاری با خیرین و سازمانهای مردمنهاد افزود: تمامی هزینههای شیمیدرمانی مددجویان توسط خیریه آرین پرداخت میشود و توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات در اولویت برنامههای دانشگاه قرار دارد.
کلینیک آرین که از سال ۱۳۹۲ با مجوز دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در فضای اختصاصیافته توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آغاز به کار کرده، اکنون به یکی از مراکز پیشرو در کشور تبدیل شده است.
این مرکز مجهز به امکانات پیشرفتهای همچون آندوسکوپی، کولونوسکوپی، تست ورزش، اکو قلب جنین و بزرگسال است و اخیراً نیز موفق به دریافت مجوز ایجاد مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان بهعنوان نخستین مرکز در کشور شده است.